Путін звинувачує США у вибухах на «Північних потоках»
Російський диктатор повторив версію американського журналіста, інформує
Президент Російської Федерації Владімір Путін вважає, що до вибухів на «Північних потоках» причеті спецслужби США. Про це він заявив у інтерв’ю одному з російських пропагандистських каналів.
Він погодився із висновками американського журналіста Сеймура Херша, який в лютому заявляв із посиланням на власні джерела, що вибухи на трубопроводах здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена.
«Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками», — заявив Путін.
Він також повідомив, що «Газпром» з дозволу влади Данії обстежив газогони і виявив на одному зі стиків труб «антену для прийому сигналу з повітря або з космосу», яка, за словами Путіна, «була встановлена для активування вибухового пристрою».
Данія заявила, що згаданий предмет є цілком вибухобезпечним.
Путін не вперше звинувачує США у диверсії щодо «Північних потоків». Водночас, в Білому домі слова Путіна назвали вигадкою.