Путін назвав "нісенітницею" версію про підрив "Північних потоків" українцями і вказав на "зацікавленість" США

За словами російського президента, таку операцію нібито не можливо провести без підтримки державних органів, інформує ZN.ua.

Путін назвав
© European Space Agency

Президент РФ Владімір Путін заявив, що можливість причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік 1" і "Північний потік 2" в Балтійському морі проукраїнської групи, не пов’язаної з владою нашої держави, є "повною нісенітницею". Замість цього глава Кремля висловив "припущення", нібито в диверсії зацікавлені Сполучені Штати Америки, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Він назвав вибухи на трубопроводах "терактом, абсолютно очевидно, скоєним на державному рівні", оскільки "ніякі любителі" буцімто не можуть провести подібної операції. Це багато в чому повторює попередні слова прес-секретаря російського президента Дмітрія Пєскова.

"Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології. Треба завжди шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, Штати, звичайно, зацікавлені", – сказав Путін.

Ворожий президент пояснив свою думку тим, що США хочуть "припинити подачу російських енергоносіїв на європейський ринок", а натомість "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу". При цьому він наголосив, що американський ресурс у 25-30% дорожчий від пропонованого Москвою.


Максим Царук, ZN.ua





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