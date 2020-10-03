Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене

В январе прошлого года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.

Приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, вынесенный Оболонским районным судом Киева , оставлен в силе решением Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган.

"Гражданин Янукович, он же беглый президент, признанный виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины, приговорен к 13 лет лишения свободы", - подчеркнула она.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опубликовал копию решения суда.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Адвокат Януковича Виталий Седюк раскритиковал решение апелляционного суда и пообещал обжаловать его в Верховном суде.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

В марте судью Оболонского райсуда Константина Васалатия временно отстранили от правосудия. Ранее, в феврале, вторая Дисциплинарная палата ВРП решила привлечь судью Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода. В августе 2019-го Васалатий был отстранен от исполнения обязанностей на полгода.