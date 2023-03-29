Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський

Депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що ймовірне розміщення в Білорусі ядерної зброї ніяк не вплине на мобілізацію в Росії. Зараз військовозобов'язаних громадян призивають до служби за потреби, інформує ZN.ua .

Під час ефіру на "Свобода.Ранок" Веніславський розповів, що чисельність ЗСУ та інших структур оборони й безпеки збільшили, тож потреби у додатковій мобілізації немає. Ба більше, цю тему обговорюють під час засідання Комітету за участю начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.

"Він минулого тижня був у нас на закритому засіданні Комітету, і генерал Шаптала навіть на ці запитання давав відповіді. На сьогоднішній день якоїсь потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генерального штабу, який розуміє, яка кількість і яких військовозобов'язаних, яких облікових спеціальностей потребують наші Збройні Сил", — сказав Веніславський.

Та він попередив, що коли Україна перейде в контрнаступ - ситуація може змінитися.

"Коли Україна буде змушена переходити в контратаки, знадобляться якісь додаткові сили та засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це визначатиме Генеральний штаб з огляду на планування, перспективи та реальний поточний стан речей", — резюмував він.