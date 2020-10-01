Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба

Кабинет министров регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Результат конкурса должен быть известен до 1 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Правительство также поручило Министерству культуры и информационной политики обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. По результатам конкурса и обсуждения Минкультуры к 1 декабря 2020 года должно подать Министерству юстиции предложения для подготовки проекта закона "О государственных символах Украины".

Для проведения конкурса оргкомитет должен выбрать жюри.

Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия - 100 тыс. гривен, вторая - 50 тыс. гривен и третья - 30 тыс. гривен. В случае, если первая премия не присуждается, оргкомитет информирует Кабмин о результатах и предлагает продлить срок проведения конкурса.

Победитель по соглашению должен передать авторские имущественные права на эскиз логотипа, подписав соответствующий договор с Минкультуры.

Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, 25 августа Верховная Рада поручила провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Этот конкурс является уже четвертым, на котором будут избирать лучший эскиз герба. Его организация возложена на Кабинет министров.

На сегодня утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого Государственного Герба Украины и текст государственного гимна. Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.