В Чернигове нардеп от "Слуги народа" спустил колеса нескольким авто из-за конфликта за рекламные билборды

В субботу, 26 сентября, в центре Чернигова народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский спустил колеса нескольким автомобилям.

Инцидент произошел на ул. Любечской, видео обнародовал местный телеканал "Детинец".

На нем видно, как 47-летний нардеп заблокировал на своем авто Toyota Land Cruiser подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды, и спустил шины в нескольких автомобилях.

Таким образом Семинский пытался не дать переклеить рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца.

В полиции Черниговщины сообщили, что передали материалы проверки конфликта в прокуратуру.

"Вчера в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины. Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для решения подследственности относительно дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт наклеивания бигбордов с рекламой политсилы "Слуга народа" с помощью пожарной машины. КИУ обратился в Министерство внутренних дел для выяснения фактов использования служебного транспорта Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для ведения политической агитации.