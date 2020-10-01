"Мы не в СССР и не под Кремлем": Кравчук ответил на ультиматум Грызлова в ТКГ

Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ. Обсуждение процедурных вопросов продолжалось около четырех часов.

"Мы не в СССР и не под Кремлем": Кравчук ответил на ультиматум Грызлова в ТКГ
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

РоSSия пытается блокировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении

на сайте Офиса президента по результатам заседания ТКГ 30 сентября.

Отмечается, что сегодня состоялось очередное заседание ТКГ. Обсуждение процедурных вопросов продолжалось около четырех часов. Это не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РоSSийской Федерации Бориса Грызлова "не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины".

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" - сказал Кравчук.

Он призвал РоSSию не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди", говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Зеленский вывел из состава делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Это произошло после того, как Фокин на заседании парламентского комитета заявил, что пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня также стало известно, что у украинской делегации в ТКГ появится официальный спикер. Эту должность может занять Маркиян Лубкивский.

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