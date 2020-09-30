Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление Фокина о войне между Россией и Украиной

В украинской делегации заверили, что ее представители имеют четкую позицию: войну на территорию Украины принесла РоSSия и ее граждане.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин имеет право на собственную позицию, но члены делегации в ТКГ должны придерживаться официальной позиции Украины даже тогда, когда не принимают участия в переговорах.

Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Леонида Кравчука, его первого заместителя Алексея Резникова и заместителя Александра Мережко, сообщает УНИАН.

В украинской делегации в ТКГ отметили, что "с неприятным удивлением воспринимают сообщения о резонансных заявлениях господина Фокина о войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде".

"Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", - говорится в заявлении.

В украинской делегации заверили, что ее представители имеют четкую позицию: войну на территорию Украины принесла РоSSия и ее граждане.

"Задачи, которые имеем в переговорах от президента Украины Владимира Зеленского, построены на понимании того, что РоSSия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а следовательно, оказывает решающее влияние на все, что там происходит", - отмечается в заявлении.

Представители Украины в ТКГ отметили, что ни разу в работе делегации Фокин не высказывал никаких "сомнительных заявлений".

"Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывающего свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющего государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.