В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года

Во время акции протеста 19 июня люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Виктора Бабарико.

В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года

В Беларуси 29 сентября районный суд г. Молодечно Минской области вынес приговор двум местным жителям за сопротивление сотрудникам милиции.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", 25-летнего Владислава Евстигнеева и 31-летнего Павла Пескова приговорили к трем годам колонии и к трем годам и трем месяцам колонии общего режима соответственно.

За стычку с сотрудниками отряда милиции специального назначения жителей г. Молодечно суд признал виновными по ч. 2 ст. 363 УК Беларуси (сопротивление работнику милиции, связанное с применением насилия).

Павел Песков
Фото: spring96.org
Павел Песков
Фото: spring96.org

Речь идет о событиях во время акции протеста 19 июня в Молодечно, на которой люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

В тот день сотрудники ОМОНа задерживали участников акции, другие же решили отбить одного из задержанных, в результате чего пикет перерос в драку с сотрудниками ОМОНа. На нескольких участников событий тогда возбудили уголовное дело.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

На акциях в воскресенье, 27 сентября, задержали более 350 протестующих.

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