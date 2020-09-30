В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года
Во время акции протеста 19 июня люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Виктора Бабарико.
В Беларуси 29 сентября районный суд г. Молодечно Минской области вынес приговор двум местным жителям за сопротивление сотрудникам милиции.
Как сообщает правозащитный центр "Вясна", 25-летнего Владислава Евстигнеева и 31-летнего Павла Пескова приговорили к трем годам колонии и к трем годам и трем месяцам колонии общего режима соответственно.
За стычку с сотрудниками отряда милиции специального назначения жителей г. Молодечно суд признал виновными по ч. 2 ст. 363 УК Беларуси (сопротивление работнику милиции, связанное с применением насилия).
Речь идет о событиях во время акции протеста 19 июня в Молодечно, на которой люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
В тот день сотрудники ОМОНа задерживали участников акции, другие же решили отбить одного из задержанных, в результате чего пикет перерос в драку с сотрудниками ОМОНа. На нескольких участников событий тогда возбудили уголовное дело.
Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.
Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.
23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.
На акциях в воскресенье, 27 сентября, задержали более 350 протестующих.