Зеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с Евросоюзом

По мнению президента, сейчас курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем раньше.

Зеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с Евросоюзом
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше.

Об этом он заявил во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента.

Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку Украины и напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит "Украина - ЕС". Президент выразил надежду, что он будет успешным.

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", - подчеркнул Зеленский.

Он проинформировал об инициативе Украины относительно создания международной площадки для координации и сотрудничества в вопросе деоккупации Крыма, а также защиты прав крымчан.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, - это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и тем, кто уже находится в РоSSии. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу" и прочее.

"Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране", - подчеркнул президент, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.

"Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", - добавил Зеленский.

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша ).

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое с 2014 года работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В декабре прошлого года действующий тогда премьер Алексей Гончарук сообщал, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, сообщалось, что Украина в 2019 году выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 43%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
Блок рекламы


Похожие новости
Тищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опроверглиТищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опровергли
Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭСУкраина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС
Герасимов заявил об угрозе фальсификации местных выборовГерасимов заявил об угрозе фальсификации местных выборов
Степанов заявил, что при плановой госпитализации пациента больница должна бесплатно делать ИФА-тестСтепанов заявил, что при плановой госпитализации пациента больница должна бесплатно делать ИФА-тест
Макрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президентаМакрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президента
Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октябряСаммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября
Украина будет усиливать обороноспособность с помощью БразилииУкраина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии
Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и виноделаЗеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела
Зеленский поручил включить в "Большую стройку" реконструкцию пункта пропуска на границе со СловакиейЗеленский поручил включить в "Большую стройку" реконструкцию пункта пропуска на границе со Словакией
Заместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы одинЗаместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы один
Последние новости
Подгружаем последние новости