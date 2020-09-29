Зеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с Евросоюзом

По мнению президента, сейчас курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем раньше.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше.

Об этом он заявил во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента.

Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку Украины и напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит "Украина - ЕС ". Президент выразил надежду, что он будет успешным.

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", - подчеркнул Зеленский.

Он проинформировал об инициативе Украины относительно создания международной площадки для координации и сотрудничества в вопросе деоккупации Крыма, а также защиты прав крымчан.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, - это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и тем, кто уже находится в РоSSии. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС , достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу" и прочее.

"Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране", - подчеркнул президент, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.

"Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", - добавил Зеленский.

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша ).

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС , которое с 2014 года работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС .

В декабре прошлого года действующий тогда премьер Алексей Гончарук сообщал, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС .