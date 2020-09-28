Азербайджан пригрозил уничтожить гарнизон Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе

Армянских военных окружили и предложили сдаться.

Военное командование Азербайджана предложило командованию Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении сложить оружие, сдаться и не оказывать сопротивления, чтобы избежать уничтожения расположенного в городе Агдере гарнизона Вооруженных сил Армении. Его взяли в окружение. і

Об этом сообщило азербайджанское издание Minval.

"Командование азербайджанской армии гарантирует, что обращение с военнопленными и гражданскими лицами будет осуществляться в соответствии с Женевской конвенцией", - говорится в сообщении.

Военное командование также предупредило, что каждый вооруженный человек при попытке сопротивления будет уничтожен.

Ранее Азербайджан сообщил о "взятии под контроль" ряда сел и высот в Нагорном Карабахе. В непризнанной республике заявили о потере четырех-пяти боевых позиций.

Боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Минобороны Армении опубликовало видео боев на границе с Азербайджаном. В ведомстве утверждают, что на кадрах видно, как уничтожают азербайджанские танки.