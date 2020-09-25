Авиаперелеты Зеленского обошлись госбюджету в 14 млн гривен

Перелет по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе обошелся в 2,5 млн гривен.

Авиаперелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского с начала 2020 года обошлись государственному бюджету в 13,98 млн гривен.

Об этом пишет Экономическая правда.

Как свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, самые значительные расходы - более 2,5 млн грн - были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе.

Перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале обошелся налогоплательщикам в 1,05 млн грн.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", находящееся в управлении Государственного управления делами.