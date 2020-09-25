Парламент Литвы призвал остановить "Северный поток-2"

В документе отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования роSSийской агрессивной внешнеполитической инициативы.

Литовский Сейм принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство роSSийского газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет литовское агентство BNS.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался.

"Отравление Навального с использованием нервно-паралитического ядовитого химического вещества, созданного в роSSийских лабораториях, запрещенного международными договорами, вполне четко показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования роSSийской агрессивной внешнеполитической инициативы, зачастую направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы.

В связи с этим авторы предлагают остановить прокладку газопровода.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Строительство "Северного потока-2" сейчас приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Напомним, 20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

В связи с отравлением роSSийского оппозиционера Алексея Навального мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее "Северного потока-2".