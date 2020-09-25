Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича

Андрей Любович пока не уволен из правоохранительных органов.

Заместитель генерального прокурора Украины Андрей Любович заявил, что его должность сокращена.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Любовича.

"Подтверждаю, моя должность сокращена", - сказал заместитель генпрокурора.

Любович пока не уволен из правоохранительных органов.

По информации "Украинской правды", в последнее время у Любовича и Венедиктовой был конфликт. В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создании преступной организации. Издание отмечает, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, "пыталось сорвать операцию НАБУ" относительно суда. Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Напомним, Любовича назначили заместителем генпрокурора в марте 2020 года. До этого Любович работал прокурором Донецкой области. В Офисе генпрокурора Любович курировал направление расследований ГБР, дел Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступления военных.