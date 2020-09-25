Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича

Андрей Любович пока не уволен из правоохранительных органов.

Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича
Фото: Українська правда

Заместитель генерального прокурора Украины Андрей Любович заявил, что его должность сокращена.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Любовича.

"Подтверждаю, моя должность сокращена", - сказал заместитель генпрокурора.

Любович пока не уволен из правоохранительных органов.

По информации "Украинской правды", в последнее время у Любовича и Венедиктовой был конфликт. В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создании преступной организации. Издание отмечает, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, "пыталось сорвать операцию НАБУ" относительно суда. Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Напомним, Любовича назначили заместителем генпрокурора в марте 2020 года. До этого Любович работал прокурором Донецкой области. В Офисе генпрокурора Любович курировал направление расследований ГБР, дел Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступления военных.

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