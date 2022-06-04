Венедиктова назвала количество дел, открытых из-за депортации украинцев в РФ и Беларусь

Украинские правоохранители открыли 20 уголовных дел по депортации наших граждан в РоSSию и Беларусь . Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии корреспонденту « Укринформа ».

«У нас более 20 дел по принудительному перемещению лиц в РоSSию, Беларусь . Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования», – сказала Венедиктова.

По ее словам, расследование дел осложняется тем, что у нас нет доступа к территориям и детям, которых депортировали оккупанты.