Чапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕС

Президент Словакии считает, что для вступления в ЕС Украине нужно провести процесс реформ.

Чапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕС
Фото: Офіс президента

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова заявила, что Словакия может оказать помощь Украине в процессе вхождения в Европейский Союз.

Об этом Чапутова сказала на совместной пресс-конференции президентов Украины и Словакии в рамках визита Владимира Зеленского.

"Если речь идет о присоединении Украины или вступлении Украины в ЕС, и когда стоит вопрос о том, что может сделать Словакия в этом направлении. Прежде всего это - совершенно четкая позиция нашей страны, которую она представляет перед всеми членами ЕС. Это касается принципа, что каждая страна имеет право выбрать, куда она будет двигаться, и куда направлено ее будущее. Постараемся, чтобы конкретные страны ЕС установили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз. Очень важно, чтобы страна имела видение своего вступления в ЕС, как некогда мы. Для вступления Украины в ЕС необходимо провести процесс реформ. Думаю, именно Словакия может оказать помощь, имея опыт вхождения в такую структуру, как ЕС", - сказала президент Словакии.

По ее словам, и Украине, и Словакии необходимо реформировать судебную систему.

Чапутова также выразила свою позицию по РФ.

"Наша позиция однозначна: надо реализовать меры, которые ЕС принял в отношении РоSSии, здесь речь идет о политике санкций. Мы говорили с господином президентом о диалоге. Такой диалог всегда имеет свою цену. Это касается и вопроса оккупированных территорий Украины", - отметила она. .

Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж, но находит баланс и в режиме заседаний ТКГ, и в диалоге с РФ.

"Украина не идет на шантаж и это видят все - и Европа, и РоSSия. Но мы находим баланс для заседания в ТКГ, и баланс взвешенной политики и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, с субъектом минского процесса , который, правда, является хрупким, нестабильным. Однако мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний в Минске или Нормандии. Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины. Однако он есть. И если бы не прицельные провокации. Мы бы сохранили жизнь всех людей, погибших от боевых потерь", - сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что Украина ждет встречи лидеров нормандской четверки, но он не знает, когда эта встреча состоится.

"Мы ждем встречи, потому что это не просто приехали серьезные люди о чем-то поговорить. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Когда встречались ранее советники, была встреча лидеров нормандской четверки. Мы видели кроме режима тишины, возвращение людей, пленных. 140 человек мы вернули, живых, домой. Поэтому я не знаю, когда эта будет встреча. У меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Но я знаю, что после результативной встречи советников должна состояться встреча лидеров нормандской четверки", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский начал официальный визит в Словакию. Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером.

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