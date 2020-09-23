Кабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнеса

В правительстве заявили, что отныне предприниматели будут тратить меньше времени и денег на выполнение неактуальных требований государственного регулирования.

Кабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнеса
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на очередном заседании отменил 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти, тем самым упростив ведение бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"23 сентября 2020 года, на очередном заседании Правительство отменило 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что такое решение позволяет очистить правовое поле от неактуальных и устаревших нормативно-правовых актов, будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствования регуляторной среды. Какие акты были отменены - пока не сообщается.

Таким образом, создадут прозрачные и понятные требования к бизнесу и государственным органам, что поможет уменьшить риск нарушения законодательства в соответствующих сферах и избежать злоупотребления. Кроме того, предприниматели будут тратить меньше времени и денег на выполнение неактуальных требований государственного регулирования.

"Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечивать комфортные условия для ведения бизнеса в Украине, что является неизменным приоритетом Правительства и Минэкономики. Прозрачные правила и отсутствие избыточного регуляторного давления - необходимое условие для развития предпринимательства", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, в апреле Кабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривен.

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