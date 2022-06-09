Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья – Spiegel

Свои встречи с немецкими чиновниками он проведет в онлайне, информирует ZN.ua.

Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья – Spiegel
© NATO/Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, запланированный на четверг, 9 июня, сообщает Der Spiegel.

“Столтенберг незамедлительно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах изначально ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит”, — сообщает немецкое издание.

При этом отменен только визит, а не встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристин Ламбрехт. Они пройдут в режиме онлайн. Они обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Немецкое правительство главной темой называет влияние роSSийской агрессивной войны в Украине на ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе. По данным Минобороны, программа также включала запланированное укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.



Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
Сенатор США призывает найти способы поставить Украине истребители и ПВОСенатор США призывает найти способы поставить Украине истребители и ПВО
В Харькове из-за вражеских обстрелов произошли пожары: два человека погибли, четверо — травмированыВ Харькове из-за вражеских обстрелов произошли пожары: два человека погибли, четверо — травмированы
Джейк Салливан: G7 и НАТО – едины и полны решимости в вопросах поддержки УкраиныДжейк Салливан: G7 и НАТО – едины и полны решимости в вопросах поддержки Украины
Не менее 540 тысяч украинцев потеряли дома из-за войны — МинцифраНе менее 540 тысяч украинцев потеряли дома из-за войны — Минцифра
Турция остановила военную операцию в одном из районов Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РФ - HurriyetТурция остановила военную операцию в одном из районов Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РФ - Hurriyet
Лавров сорвался на хамство из-за вопроса о краденом украинском зерне: "Нужно, чтобы господин Зеленский..."Лавров сорвался на хамство из-за вопроса о краденом украинском зерне: "Нужно, чтобы господин Зеленский..."
"Не НАТО защищает Украину, а наоборот": Турция полностью на стороне украинцев, посол навал причины"Не НАТО защищает Украину, а наоборот": Турция полностью на стороне украинцев, посол навал причины
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: списокТурция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: список
Япония и НАТО усилят военное сотрудничество из-за нападения РоSSии на УкраинуЯпония и НАТО усилят военное сотрудничество из-за нападения РоSSии на Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости