Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья – Spiegel

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, запланированный на четверг, 9 июня, сообщает Der Spiegel .

“Столтенберг незамедлительно проинформировал Федеральное министерство обороны. О причинах изначально ничего не было известно. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит”, — сообщает немецкое издание.

При этом отменен только визит, а не встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристин Ламбрехт. Они пройдут в режиме онлайн. Они обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Немецкое правительство главной темой называет влияние роSSийской агрессивной войны в Украине на ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе. По данным Минобороны, программа также включала запланированное укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.



