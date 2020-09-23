Языковой омбудсмен просит Шмыгаля сохранить ВНО по украинскому языку и литературе

Офис языкового омбудсмена предлагает разработать тестовые задания нескольких уровней сложности.

Офис языкового омбудсмена Тараса Креминя подготовил обращение к премьер-министру, в котором просит сохранить комплексное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

"Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, ведь, как и вы, считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов - это одна из самых больших угроз в области как образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики, поэтому такие эксперименты нам не нужны!", - говорится в сообщении.

Офис языкового омбудсмена требует сохранить комплексное ВНО для всех и предлагает разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих, в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать, "гуманитарные" или "технические".

Обращение к премьеру уже поддержали высшие учебные заведения, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты. В частности: Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет «Острожская академия», Иван Леньо (группа "KOZAK SYSTEM"), Сергей Фоменко (группа "Мандри"), Сергей Танчинец (группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»). С полным текстом обращения и подписавшими можно ознакомиться здесь.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году в ходе ВНО выпускники смогут выбрать - сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Также с 2021 года выпускники украинских школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.