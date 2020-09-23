В Минске проходит инаугурация Лукашенко

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В Минске во Дворце Независимости проходит инаугурация Александра Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Светлана Тихановская. Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Об инаугурации сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Отмечается, что на церемонию приглашены несколько сотен человек. В их числе - высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Согласно Конституции Беларуси, президент вступает в должность после принесения присяги: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь , торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь , уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь , свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Фото: belta.by

Ранее оппозиционные СМИ Беларуси сообщили, что инаугурация может состояться сегодня, 23 сентября, или в конце этой недели - начале следующей, то есть 27-28 сентября. В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

"Мы получили сообщение о предполагаемых датах: 23 сентября (сегодня) в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник). Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может состояться в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши роSSийские источники говорят о том, что в Минск приглашены ведущие роSSийские чиновники", - говорится в сообщении Telegram-канала Nexta live.

Однако предполагается, что Лукашенко не решится открыто провести инаугурацию, поэтому это может быть тайная церемония.

"Одно мы знаем точно - провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут свое слово", - пишет Nexta.

Между тем белорусские СМИ и пользователи соцсетей сообщают, что сегодня утром в Минске перекрывали дорожное движение, а кортеж Лукашенко поехал ко Дворцу Независимости. Там также утром заметили большое скопление силовиков. Однако предполагали, что сегодня может быть только репетиция мероприятия.

Напомним, 9 августа состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировались действующий президент Александр Лукашенко (уже в шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

По официальным данным, действующий президент Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская - более 9%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города и продолжаются до сих пор. По данным ООН , во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

Верховная Рада приняла постановление с заявлением о непризнании выборов президента Беларуси честными и отражающими настоящее волеизъявление граждан.