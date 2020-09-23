В Минске проходит инаугурация Лукашенко

Согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В Минске во Дворце Независимости проходит инаугурация Александра Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Светлана Тихановская. Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Об инаугурации сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Отмечается, что на церемонию приглашены несколько сотен человек. В их числе - высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Согласно Конституции Беларуси, президент вступает в должность после принесения присяги: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Фото: belta.by

Ранее оппозиционные СМИ Беларуси сообщили, что инаугурация может состояться сегодня, 23 сентября, или в конце этой недели - начале следующей, то есть 27-28 сентября. В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

"Мы получили сообщение о предполагаемых датах: 23 сентября (сегодня) в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник). Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может состояться в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши роSSийские источники говорят о том, что в Минск приглашены ведущие роSSийские чиновники", - говорится в сообщении Telegram-канала Nexta live.

Однако предполагается, что Лукашенко не решится открыто провести инаугурацию, поэтому это может быть тайная церемония.

"Одно мы знаем точно - провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут свое слово", - пишет Nexta.

Между тем белорусские СМИ и пользователи соцсетей сообщают, что сегодня утром в Минске перекрывали дорожное движение, а кортеж Лукашенко поехал ко Дворцу Независимости. Там также утром заметили большое скопление силовиков. Однако предполагали, что сегодня может быть только репетиция мероприятия.

Напомним, 9 августа состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировались действующий президент Александр Лукашенко (уже в шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

По официальным данным, действующий президент Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская - более 9%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города и продолжаются до сих пор. По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

Верховная Рада приняла постановление с заявлением о непризнании выборов президента Беларуси честными и отражающими настоящее волеизъявление граждан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевойВ Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"
В Минске задерживают участников "марша справедливости" (обновлено)В Минске задерживают участников "марша справедливости" (обновлено)
На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)
Сын Лукашенко сменил фамилию после переезда в МосквуСын Лукашенко сменил фамилию после переезда в Москву
В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границВ Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ
Аваков: Лукашенко "свихнулся на своей власти" и "несет чушь"Аваков: Лукашенко "свихнулся на своей власти" и "несет чушь"
Лукашенко заявил об усилении охраны границы с УкраинойЛукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной
Европарламент отказался признать Лукашенко президентом БеларусиЕвропарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университетаВнучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета
Сын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в МосквуСын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в Москву
Последние новости
Подгружаем последние новости