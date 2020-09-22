Разумков отрицает возможность изменения постановления о местных выборах

По его мнению, внести изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает невозможным принятие парламентом изменений к постановлению о назначении местных выборов.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямий”.

"Проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны. Я объясню почему. Потому что опять возвращаемся к 90 дням. Вносить изменения в этот процесс, который уже начался? А начался он именно потому, что Верховная Рада приняла такое решение", - сказал Разумков.

Он напомнил, что в эти выходные многие партии провели съезды, на которых были выдвинуты кандидаты на местных выборах.

"То есть сегодня внести изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это очередность действий. Одно идет за другим", - пояснил глава парламента.

Напомним, постановление о местных выборах, которое Рада утвердила 15 июля, предусматривает, что голосование на оккупированных территориях может произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами. Такие условия проведения выборов подтвердили в Офисе президента.

Представители РоSSии на переговорах в Минске и в "нормандском формате" добиваются от Украины внесения изменений в постановление.

На то, что Верховная Рада внесет изменения в постановление о назначении местных выборов, рассчитывает и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кравчук считает, что РоSSия и представители формирований ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если украинский парламент не изменит постановление.