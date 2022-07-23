"Нафтогаз" відшив Разумкова щодо купівлі компанією броньованих авто: "З якою метою ціквитеся?"

Вітренко порадив Разумкову ознайомитися з інформацією щодо закупки автомобілів, яка є у відкритому доступі, та містить відповіді на значну частину його цікавості, інформує ZN.ua.

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Уся інформація щодо купівлі "Нафтогазом" броньованих автомобілів здійснена відповідно до законодавства та є у відкритому доступі, а для того, щоб компанія пояснила причини закупки таких автомобілів, однієї цікавості з боку народного депутата недостатньо. Про це йдеться у відповіді НАК "Нафтогаз України" на запит народного депутата Олександра Разумкова, яку оприлюднили "Українські новини".

У листі за підписом керівника "Нафтогазу" компанія нагадує Разумкову, що у нього є право робити депутатські звернення виключно за заявами виборців або у з'язку з виконанням інших депутатських повноважень.

Водночас Разумков не вказав, з якою метою його цікавить покупка 7 броньованих позашляховиків компанією, що займається охороною.

У Нафтогазі також звертають увагу Разумкова на те, що суб'єкти господарювання мають право без звітування перед народними депутатами здійснювти господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

У "Нафтогазі" також порадили Разумкову ознайомитися з інформацією щодо закупки автомобілів, яка була оприлюднена на сайті компанії, оскільки вона містить відповіді на значну частину його цікавості.

Нагадаємо, 11 квітня 2022 року дочірня компанія "Нафтогазу" - "Нафтогазбезпека", домовилася про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю 950 тисяч євро. У компанії пояснили, навіщо.

Так, "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону низки об‘єктів, пов'язаних з нафтогазовим комплексом, і тому потребує броньованій техніці.

"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об’єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров’я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", – заявили у "Нафтогазбезпеці".

Там кажуть, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".

У 2018 році, за часів, коли компанією керував Андрій Коболєв, Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва. При цьому основну увагу приділили попередженню зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю. З цією метою було вирішено перейти на використання главою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадилак Ескалейд (Cadillac Escalade).

По матерiалам: Українські новини /

Лія Ільченко, ZN.ua





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