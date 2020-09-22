На админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинку

Иностранке запретили въезд в Украину на три года.

Военнослужащие Херсонского пограничного отряда 21 сентября обнаружили гражданку РоSSийской Федерации, которая пыталась попасть на материковую часть Украины из оккупированного Крыма, используя чужие документы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Фото: old.dpsu.gov.ua

Фото: old.dpsu.gov.ua

"Да, вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" из оккупированного полуострова прибыла женщина. На проверку она предоставила паспорт гражданки Украины. Однако пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой РоSSийской Федерации, поскольку при себе она имела свой настоящий документ. На временно оккупированную территорию АР Крым иностранка попала незаконно", - говорится в сообщении.

Паспорт Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее гражданке РоSSийской Федерации проставлен запрет въезда на территорию Украины сроком на три года.

В Госпогранслужбе напомнили, что в соответствии с действующим законодательством Украины, попасть на временно оккупированную территорию АР Крым и выехать из нее разрешается только через контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".