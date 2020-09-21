Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси

Теперь вопрос рассмотрят главы государств и правительств.

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси
Фото: investigator.org.ua

Министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли принять окончательное решение о введении санкций против чиновников Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и за репрессии против участников акций протеста.

Заседание Совета ЕС состоялось в понедельник, 21 сентября, передает DW.

Источник в институтах ЕС сообщил, что санкции не были утверждены на заседании. В то же время собеседник подчеркнул, что министры всех стран Евросоюза уверены в необходимости введения санкций против Минска.

Это подтвердило и агентство новостей AFP со ссылкой на дипломатические источники. По ее данным, Кипр до сих пор не дал окончательного согласия на введение санкций, поскольку он требует введения ограничительных мер против Турции за ведение разведки газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Поскольку главам МИД ЕС не удалось принять решение о санкциях против Беларуси, этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси. - Ред.). И хотя есть явное желание утвердить эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достичь его сегодня не удалось", - сказал Боррель.

"Этот вопрос будет рассмотрен главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

В то же время Боррель заверил, что все главы МИД ЕС считают выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результатов.

"Все мы не признаем легитимности Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результата", - заявил он.

По словам Борреля, министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признать Лукашенко президентом Белоруси, пожелав освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада одобрила заявление относительно ситуации в Белоруси с осуждением действий режима Лукашенко. 21 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Белоруси честными и свободными.

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