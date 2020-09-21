ГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулем

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров признала Ляшко виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры.

ГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулем
Фото: Resonance.ua

Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове возглавил бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Руслан Ляшко, который в последнее время работал следователем в ГБР. Два года назад его задержали нетрезвым за рулем, пишет ZAXID.NET.

По результатам конкурса на должности директоров и заместителей директоров территориальных управлений ГБР, территориальное управление, расположенное во Львове, возглавил Руслан Ляшко. Его заместителями стали Виталий Стець, до сих пор исполнявший обязанности директора ГБР во Львове, и Олег Трачук.

40-летний Руслан Ляшко более 10 лет работал в органах прокуратуры, в частности, несколько лет в должности старшего следователя по особо важным делам управления специальных расследований ГПУ. В течение последнего года работал следователем ГБР и проживал в Киевской области.

Осенью 2018 года, находясь в должности старшего следователя ГПУ, Руслан Ляшко попал в скандал. Его задержали патрульные по подозрению в нетрезвом вождении, но Ляшко отказался от прохождения медэкспертизы. Учитывая показания свидетелей и видеозапись, суд признал прокурора виновным в вождении в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф 10 200 грн.

Дело также рассматривала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и признала Ляшко виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры.

В ежегодной декларации Руслан Ляшко указал квартиру, дом, два земельных участка в Днепропетровской области и квартиру на Киевщине. Ездит на автомобиле Lexus NX 200T, 2018 года выпуска. Задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР и 280 тыс. грн в банке. Еще 10 тыс. долларов в банке хранит его жена.

На прошлой неделе нового прокурора Тернопольской области уволили за пьянство на рабочем месте и угрозы работникам прокуратуры. Николай Петрушин продержался на должности всего три дня.

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