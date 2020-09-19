Депутат Устинова из "Голоса" идет в мэры Винницы

Еще один нардеп от "Голоса" Рущишин посоревнуется за должность мэра Львова.

Депутат Устинова из "Голоса" идет в мэры Винницы
Фото: https://www.facebook.com/ustinova.alexandra

Народный депутат Украины Александра Устинова из фракции "Голос" баллотируется на должность городского головы Винницы, а народный депутат Ярослав Рущишин - на пост городского головы Львова.

Об этом Устинова написала в Facebook.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего! Потому что я - винничанка. И всегда с гордостью рассказываю о том, как Винница уникальна", - заявила политик.

Также партия "Голос" сообщила, что другой нардеп от ее фракции, Ярослав Рущишин, баллотируется в мэры Львова.

Напомним, 11 сентября стало известно, что шоумен Сергей Притула решил баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".

Раньше сообщалось, что "Голос" будет выдвигать в мэры Львова Ярослава Рущишина.

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