Депутат Устинова из "Голоса" идет в мэры Винницы
Еще один нардеп от "Голоса" Рущишин посоревнуется за должность мэра Львова.
Народный депутат Украины Александра Устинова из фракции "Голос" баллотируется на должность городского головы Винницы, а народный депутат Ярослав Рущишин - на пост городского головы Львова.
Об этом Устинова написала в Facebook.
"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего! Потому что я - винничанка. И всегда с гордостью рассказываю о том, как Винница уникальна", - заявила политик.
Также партия "Голос" сообщила, что другой нардеп от ее фракции, Ярослав Рущишин, баллотируется в мэры Львова.
Напомним, 11 сентября стало известно, что шоумен Сергей Притула решил баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".
Раньше сообщалось, что "Голос" будет выдвигать в мэры Львова Ярослава Рущишина.