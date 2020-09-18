Правительство презентует бюджет-2021 перед парламентом

Министр финансов сообщает о принципах формирования бюджета.

Правительство презентует бюджет-2021 перед парламентом
Фото: Верховна Рада

Министр финансов Сергей Марченко презентует парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

Он пояснил, что бюджет базируется на программе Кабмина и стратегических целях, определенных президентом. Об этом Марченко сообщил во время часа вопросов к правительству.

"Он основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс - 29,1 гривни к доллару США", - сообщил Марченко.

В приоритетных направлениях бюджета глава Минфина перечислил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен, индексацию пенсий и доплат пенсионерам от 75 лет, обеспечение граждан доступными медицинскими услугами, продолжение образовательной реформы, развитие культуры и поддержка спорта высоких достижений, повышение обороноспособности, продолжение проекта "Большая стройка", развитие железнодорожного транспорта, формирование финансово состоятельных регионов.

По словам Марченко, средств в бюджете достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

"Этот документ можно назвать бюджетом возможностей для поддержки граждан", - отметил он.

Доходы определены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, что на 92 млрд больше бюджета этого года. Расходы на предоставление кредитов - 1 трлн 350 млрд гривен. Дефицит бюджета - 6% ВВП.

"По прогнозу МВФ, фискальный дефицит развивающихся стран составит 8,5% ВВП. А в мире в целом 8,2%. Показатели Украины в этом контексте выглядят достаточно умеренными", - отметил Марченко.

Напомним, что Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на следующий год.

Среди ключевых приоритетов проекта - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

В тот же день Дмитрий Разумков сообщил, что Правительство презентует проект бюджета на следующий год во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП.

Соответствующий показатель в бюджете этого года составил 5,45% от ВВП.

В Бюджете предусматривается 30% -ое увеличение минимальной зарплаты - до 6000 гривен с 1 января и 6500 гривен с 1 июля, что, по прогнозам правительства, разгонит инфляцию до 7,3%. Это больше целевого уровня Нацбанка, но в целом не противоречит основным принципам денежно-кредитной политики на 2021 год, которые допускают краткосрочные отклонения инфляции от установленной цели.

Бюджет рассчитан исходя из среднегодового курса 29.1 грн за 1 доллар США. Подробнее о проекте бюджета читайте в материале "Бюджет-2021: планов много, денег мало" на LB.ua.

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