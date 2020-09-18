"Формулу Штайнмайера" включат в закон об "особом статусе" Донбасса - Костин

Сейчас ведутся переговоры о том, какие статьи закона должны быть изменены.

"Формулу Штайнмайера" включат в закон об "особом статусе" Донбасса - Костин
Фото: facebook/Слуга Народу - Андрій Костін

Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в ефире телеканале "1+1" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин."Мы согласились, чтобы была включена "формула Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления. Далее идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. О это сейчас идет речь", - сказал Костин.

Напомним, в октябре прошлого года украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске.

В интервью LB.ua представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщил, что "формула Штайнмайера" давно прописана в законе об особом статусе Донбасса.

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