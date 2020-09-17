Сейм Латвии поддержал запрет георгиевской ленты

Сейм Латвии в первом чтении принял закон, предусматривающий запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях.

Об этом пишет Delfi.

"Принимая во внимание экспансию РоSSии в Украину и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР , у Латвии есть основания рассматривать угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленты ограничил бы такие проявления идеологии", - ранее подчеркивал глава парламентской Комиссии по правам человека и общественных дел Артусс Кайминьш.

Сейчас в Латвии во время публичных мероприятий закон запрещает использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР , его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации. Исключение возможно только в случае, если все это не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В РоSSии георгиевская ленточка как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом роSSийской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "Самооборона Крыма" и пророSSийские сепаратисты в Донбассе.