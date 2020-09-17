ВР разрешила полноценную торговлю лекарствами через интернет

Верховная Рада (ВР) приняла законопроект, который позволит потребителям не рискуя здоровьем покупать лекарственные средства через интернет, в т.ч. предъявляя электронный рецепт врача. Но торговать можно будет в Сети не всеми лекарствами.

Об этом KV стало из законопроекта №3615-1 “О внесении изменений в ст.19 закон “О лекарственных средствах” относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами”, за который сегодня, 17 сентября, проголосовали 258 народных депутатов.

Среди авторов законопроекта – председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция “Слуга народа”).

Основные требования к дистанционной торговли лекарственными средствами лицензиатов розничной торговли таковы:

аптеки смогут продавать лекарства через свои сайты, но перед этим они должны быть внесены в реестр организаций, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами;

на сайте интернет-аптеки для покупателей должна быть доступна опция предоставления онлайн-консультаций фармацевтом;

лекарства, которые отпускают по рецепту, могут продаваться в интернет-аптеках при наличии электронного рецепта.

При этом запрещается торговля через Сеть лекарствами, оборот которых требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также торговля сильнодействующими, ядовитыми средствами.

Согласно пояснительной записке, реализация норм законопроекта сможет наладить надлежащее лицензирование дистанционной торговли лекарствами аптечными учреждениями (при условии выполнения требований к хранению, отпуску и транспортировке) и обеспечить реальный контроль за интернет-торговлей лекарствами.

Для этих целей законопроект регулирует правоотношения, чтобы защитить потребителя от таких рисков:

несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств;

нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных лекарств;

увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье граждан;

отсутствие надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю;

неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

Принятый проект закона также приводит отечественное законодательство в соответствие с европейскими нормами.