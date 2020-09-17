Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета

Ранее учебу там прекратил младший сын Лукашенко.

Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета
Онуки Лукашенка
Фото: TUT.by

Внучки в шестой раз провозглашенного президентом Беларуси Александра Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета.

Анастасия и Дарья - старшие дочери среднего сына Лукашенко, пишет TUT.by.

Девушки учились на гуманитарном профиле. Информацию об окончании обучения в лицее подтвердила сама Анастасия Лукашенко. Причины такого решения она не назвала, также отказалась говорить, где будет продолжать получать образование.

По информации издания, сестры Лукашенко посещали занятия около недели, после этого забрали документы.

Напомним, в конце августа стало известно, что обучение в лицее БГУ прекратил и младший сын Александра Лукашенко - Николай. Он был зачислен на биологический профиль, однако на занятиях так и не появился. РоSSийские СМИ со ссылкой на источники писали, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией, однако официального подтверждения этого пока нет.

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