Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета

Внучки в шестой раз провозглашенного президентом Беларуси Александра Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета.

Анастасия и Дарья - старшие дочери среднего сына Лукашенко, пишет TUT.by.

Девушки учились на гуманитарном профиле. Информацию об окончании обучения в лицее подтвердила сама Анастасия Лукашенко. Причины такого решения она не назвала, также отказалась говорить, где будет продолжать получать образование.

По информации издания, сестры Лукашенко посещали занятия около недели, после этого забрали документы.