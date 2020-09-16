Украина просит помощи у ЕС в организации смешанного образования

Министерство образования и науки Украины затрудняется с организацией смешанного образования в учебных заведениях страны. Об этом во время онлайн-переговоров с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриком де Загоном сообщил и. о. министра образования Сергей Шкарлет.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины обнародовали информацию, что Сергей Шкарлет в онлайн-беседе с представителем Европейского инвестиционного банка назвал сотрудничество с данной финансовой структурой «важным шагом евроинтеграции образовательной системы Украины».

Временно исполняющий обязанности главы МОН Украины предложил Европейскому инвестиционному банку в Украине общими усилиями внедрить в стране комплексную программу очно-дистанционного или смешанного образования.

«Мир ищет пути адаптации к жизни в условиях пандемии коронавируса. И Украина также проходит этот путь впервые. Нам необходима помощь в организации смешанного образования, особенно для школ, в том числе и в рамках Новой украинской школы. Поэтому мы готовы разработать проект и представить его на рассмотрение в ЕИБ», - сказал Сергей Шкарлет во время онлайн-переговоров с Жан-Эриком де Загоном.

Представитель ЕИБ в Украине заявил, что самыми важными инвестициями являются вложения в человеческий капитал. В связи с этим Банк готов наладить сотрудничество в сфере образования с МОН Украины.

Напомним, ранее в МОН объявили о внедрении STEM-образования в украинских школах. Что подразумевает новая система обучения молодого поколения и чем она отличается от привычной программы?