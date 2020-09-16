В Киеве открыли мемориальную доску Гонгадзе

Мемориал установили на фасаде здания Национального союза журналистов.

В Киеве открыли мемориальную доску Гонгадзе
Фото: Дмитро Ларін, Українська правда

В Киеве на Крещатике открыли мемориальную доску убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Мемориал установили на здании Национального союза журналистов по адресу Крещатик, 27-а.

"Департамент охраны культурного наследия изготовил и установил сегодня мемориальную доску выдающемуся украинскому журналисту, Герою Украины Георгию Гонгадзе. Георгий внес огромный вклад в развитие независимости Украины, в развитие независимых СМИ и в развитие свободы слова. Он положил свою жизнь за Украину. Дерзкое убийство поставило точку отсчета в украинской журналистике", - сказал во время открытия директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш. Средства на ее изготовление выделил Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Напомним, Гонгадзе похитили в ночь с 16 на 17 сентября 2000 года. В ноябре обезглавленное тело журналиста нашли в Таращанском лесу, в 70 километрах от Киева. Останки журналиста похоронили только весной 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе спровоцировало широкий общественный резонанс, в Украине прошли широкомасштабные акции протеста "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

В 2009 году по обвинению в убийстве задержали экс-начальника МВД Алексея Пукача. В 2013 году суд приговорил его к пожизненному заключению. В деле об убийстве Гонгадзе также осуждены бывшие сотрудники МВД Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, они получили по 12 и 13 лет тюрьмы.

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