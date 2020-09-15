СБУ заблокировала поставки в "ДНР" продуктов на миллионы гривен
Участники противоправной схемы задержаны.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в террористическую организацию "ДНР" на 8,5 миллиона гривен.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.
По предварительной информации, по указанной нелегальной схеме было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.
В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.
"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователями органов безопасности были задержаны участники противоправной схемы и было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам противоправной деятельности", - указывают в СБУ.
Разоблачение и пресечение противоправной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Днепропетровской области совместно с Главным Управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.
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