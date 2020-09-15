СБУ заблокировала поставки в "ДНР" продуктов на миллионы гривен

Участники противоправной схемы задержаны.

СБУ заблокировала поставки в "ДНР" продуктов на миллионы гривен
Фото: пресцентр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в террористическую организацию "ДНР" на 8,5 миллиона гривен.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

По предварительной информации, по указанной нелегальной схеме было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.

"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователями органов безопасности были задержаны участники противоправной схемы и было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам противоправной деятельности", - указывают в СБУ.

Разоблачение и пресечение противоправной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Днепропетровской области совместно с Главным Управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку на водозаборнике в Ровенской области.

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