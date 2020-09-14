?Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко: "Я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту РоSSии Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.

Заявление Тихановской опубликовано в телеграм-канале ее пресс-службы "Пул першої".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал ему в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - говорится в заявлении.

Сначала Лукашенко был назван не "узурпатором", а "диктатором", но потом в пост внесли правки.

Напомним, 14 сентября Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов и начала протестов в Беларуси. Переговоры пройдут в формате "один на один". Подписания документов и пресс-конференции во время визита не запланировано.

Ожидается, что Лукашенко и Путин обсудят "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику в регионе, вопросы совместного реагирования на вызовы".

Президенты РФ и Беларуси договорились о встрече еще в конце августа. Также в Минск летал роSSийский премьер Михаил Мишустин. На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось "достичь прогресса по Союзному государству" - надгосударственному объединению РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств. Лукашенко заявил Мишустину, будто белорусские силовики "перехватили разговор Варшавы с Берлином", в которой говорилось о "заговоре в отравлении Навального с целью дискредитации РФ ".

11 сентября стало известно, что Лукашенко полетит в РоSSию на переговоры с Путиным.