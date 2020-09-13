Местные выборы: в Донецкой области открыли два уголовных производства

Неизвестные в Мариуполе повредили агитационную палатку, в Марьинке - дверь в общественную приемную депутата.

В Донецкой области открыли два уголовных производства, связанных с местными выборами. Об этом сообщили на сайте областной полиции.

12 сентября в полицию Мариуполя поступило сообщение о том, что на перекрестке проспектов Мира и Строителей группа лиц повредила палатку и агитационные листовки одной из политических партий.

Другое нарушение произошло в Марьинке в ночь на 13 сентября. В помещении приемной депутата сработала сигнализация.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Неизвестные разбили стекло входных пластиковых дверей.

Оба события квалифицировали по ч.1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушений. По обоим фактам продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов. Выборы состоятся 25 октября 2020 года.