Кравчук надеется, что "инспекция" украинских позиций возле Шумов начнется через несколько дней

"Инспекцию" украинских позиций совместно с боевиками у деревни Шумы на Донбассе могут начать через несколько дней.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

"Это уже провокация, мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, возможно, это, например, перенос встречи. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - прокомментировал Кравчук обстрелы у Шумов.

Первый президент выразил надежду, что к инспекции украинских позиций стороны могут вернуться через несколько дней.

Напомним, 10 сентября пророSSийские боевики нарушили режим тишины у Шумов, где должна была состояться "инспекция". Оккупанты использовали стрелковое оружие.

Как ранее сообщалось, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты совершали провокационные выстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.