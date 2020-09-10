Шабунин: юрист Медведчука стал заместителем Венедиктовой

Максим Якубовский задекларировал 431 000 гривень и четыре объекта недвижимости.

Шабунин: юрист Медведчука стал заместителем Венедиктовой
Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin

Бывший юрист компании, связанной с лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, Максим Якубовский якобы назначен заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом написал в Facebook глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"А мы поздравляем Медведчука с назначением его юриста заместителем генпрокурора Зеленского! Венедиктова назначила своим замом Максима Якубовского", - написал Шабунин.

В Едином госреестре содержится декларация Якубовского на должность заместителя генпрокурора, там указан доход в 431 000 гривень и четыре объекта недвижимости.

Как сообщало Слідство. Інфо, с 2011 по 2013 год Якубовский работал юристом Медведчука в компании Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство". С 2015 по 2017 год он занимал должность в военной прокуратуре Южного региона, затем был заместителем главного военного прокурора Украины.

Напомним, в июле Венедиктова назначила Пискуна своим советником на общественных началах.

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