Штаб ООС призвал жителей Мариуполя не выходить без крайней необходимости из дома 10 и 11 сентября

В эти дни будут проводить антитеррористические учения.

В Мариуполе 10 и 11 сентября состоятся превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

В связи с этим жителей города просят не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)", - говорится в сообщении.

Мариупольцев призвали в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков обращаться по следующим номерам телефона:

  • 0629-52-53-94 (2 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях)
  • 0629-51-98-01 (ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102)

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Напомним, что в феврале 2020 года в Белой Церкви СБУ провела масштабные антитеррористические учения. Жителей просили заранее планировать свои маршруты, чтобы не столкнуться с временными ограничениями движения.

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