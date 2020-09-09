Оккупанты в Крыму перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь

На месте проведения работ военные разбили лагерь, специальные автомобили насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

Фото: ru.krymr.com

Подразделение роSSийских трубопроводных войск перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной, воду из водоема качают на нужды жителей Симферополя.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Плотина устроена ниже Белогорского водохранилища, которое находится в центральной части полуострова. За плотиной в русле почти не осталось воды.

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

На месте проведения работ военные разбили лагерь, специальные автомобили насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

По словам местного активиста, вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение городов Феодосия и Судак в восточной части Крыма, а также сел, находящихся ниже по течению реки.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма начали третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.