Сенцов, Кольченко и Балух записали обращение к политзаключенным Кремля

"О вас не забыли - и те, кто был за решеткой, и все украинцы".

Сенцов, Кольченко и Балух записали обращение к политзаключенным Кремля
Фото: Макс Требухов

Бывшие политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух записали видеообращение к более чем сотне украинских политзаключенных, которые продолжают находиться в заложниках на территории РФ и оккупированного Крыма.

Видео опубликовало издание "Крым.Реалии".

"О вас не забыли - и те, кто был за решеткой, и все украинцы. Мы о вас не забыли. Вас ждут, за вас борются. Победа в любом случае будет за нами. Пока последний из вас не окажется на свободе, мы будем о вас говорить. Мы будем за вас бороться. Мы никогда о вас не забудем", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленных украинских моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

Бывшего крымского политзаключенного Кремля Владимира Балуха нашли сегодня утром избитым - это сделали ночью неизвестные.

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