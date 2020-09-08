НАБУ открыло дело из-за решения Печерского суда в пользу Суркисов

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы и сотрудники шести английских компаний, связанных с Игорем и Григорием Суркисами.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на $350 млн. В банке заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

"Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты компаниям Суркисов. В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти $165 млн", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что члены Совета общественного контроля осуждают нарушение процедур со стороны Печерского суда и судьи Вовка в частности. "Совет приветствует открытие дела для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования", - отметили в Бюро.

Напомним, 7 сентября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим.1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" - с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".