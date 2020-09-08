Зеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог

"Большую стройку" поддерживают почти 90% украинцев.

Зеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уверен, что государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на строительстве дорог, к тому же некачественном.

Об этом глава государства заявил 8 сентября на брифинге во время рабочей поездки в Сумскую область, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что в регионе дороги действительно строят несколько медленнее, чем в других областях. При этом он отметил, что это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.

"Это связано с тем, что действительно многие проекты были заблокированы на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются, как могут". Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", - сказал он.

Глава государства отметил, что если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.

При этом он заверил, что принятые обязательства по дорогам общегосударственного значения, почти 160 км дорог, контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистрации сообщают, что до конца года все будет завершено.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

Напомним, в начале марта по всей Украине стартовал проект "Большая стройка". Основной задачей проекта является реконструкция или строительство 6,5 тыс. км дорог, 142 школ, 117 детских садов, 212 отделений экстренной медпомощи, 570 медлабораторий и 122 спортивных комплексов по всей стране.

По данным Киевского международного института социологии, "Большую стройку" поддерживают почти 90% украинцев.

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