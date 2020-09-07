В Крыму подачу воды сократили до нескольких часов в день

Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

В Крыму подачу воды сократили до нескольких часов в день
Фото: krapka.club

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма начали третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сайт роSSийского правительства Крыма.

"Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам. Так, в Симферополе часть населения будет получать воду утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

По информации "властей" Симферополя, на третьем этапе потребления воды должно снизиться до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Первый этап ограничения подачи воды начался 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений - установили почасовой график подачи воды. В "правительстве" Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водоснабжением полуострова.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после его деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, так как в Днепре "вода, которая идет с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу.

В марте Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутылями", а в начале августа отметил, что Украина готова обеспечивать Крым водой в случае гуманитарной катастрофы.

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