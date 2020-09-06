МИД Литвы обвинило Евросоюз в бездеятельности в отношении Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что бездеятельность Европейского Союза в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политики. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times, опубликованном в воскресенье, 6 сентября.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши мероприятия фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей при власти", - отметил глава МИД Литвы.

Линкявичус считает, что ЕС должен поощрять демократию и противостоять влиянию РоSSии на Беларусь , предоставив "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

"Если мы не будем придерживаться своих национальных обязательств, это разрушит наш собственный фундамент (...) Белорусский народ не должен чувствовать себя одиноким", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Линкявичус заявил, что хотел бы, чтобы ЕС применил санкции, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и других белорусских чиновников.

Напомним, в Беларуси 29-й день продолжаются протесты, вызванные результатами выборов президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон-грата 30 белоруссов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

24 августа из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные задействовали вертолеты.