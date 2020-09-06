МИД Литвы обвинило Евросоюз в бездеятельности в отношении Беларуси
Министр Линкявичус считает, что ЕС должен предоставить белорусской оппозиции "конкретную помощь".
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что бездеятельность Европейского Союза в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политики. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times, опубликованном в воскресенье, 6 сентября.
"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши мероприятия фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей при власти", - отметил глава МИД Литвы.
Линкявичус считает, что ЕС должен поощрять демократию и противостоять влиянию РоSSии на Беларусь, предоставив "конкретную помощь" белорусской оппозиции.
"Если мы не будем придерживаться своих национальных обязательств, это разрушит наш собственный фундамент (...) Белорусский народ не должен чувствовать себя одиноким", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Линкявичус заявил, что хотел бы, чтобы ЕС применил санкции, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и других белорусских чиновников.
Напомним, в Беларуси 29-й день продолжаются протесты, вызванные результатами выборов президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон-грата 30 белоруссов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.
24 августа из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные задействовали вертолеты.
22 августа Лукашенко заявил, что из-за "альтернативного президента" в Беларусь могут ввести войска НАТО. В Альянсе эту информацию опровергли. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси не оправдывать насилие в отношении протестующих "угрозой НАТО".