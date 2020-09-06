Посол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ

По мнению дипломата, отравление Навального - это удар в лицо немецкой власти.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РоSSии в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Такое заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, опубликованному 6 сентября, передает DW.

"Пришло время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол, добавив, что прекращения проекта "Северный поток - 2", как того требует ряд немецких политиков, недостаточно.

По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Украинский посол также призвал прекратить все европейские инвестиции в экономику РоSSии.

"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру [ФРГ Ангелы Меркель], Федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены", - считает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не имеет для него никакого значения.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что отравление Навального может повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 20 августа Навальный из самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не пришел в сознание и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на переведение Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. Позднее лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Перед этим роSSийсике врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявляли, что отравления не было.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления, поскольку его "хотели заставить замолчать". Она сделала в отношении РоSSии жесткое заявление, но при этом выступила в защиту "Северного потока-2".