Святошинский суд столицы отпустил одного из фигурантов дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета Соболева

Святошинский районный суд Киева 1 сентября освободил из-под стражи одного из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына депутата Киевоблсовета (КОС) Вячеслава Соболева.

Об этом KV стало известно из решения Святошинского районного суда Киева от 1 сентября.

В решении сказано, что суд приговорил студента Киевского национального университета им. Шевченко и Института Управления государственной охраны Украины к трем месяцам заключения за сокрытие преступления (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса).

“Решая вопрос о назначении наказания, суд, руководствуясь ст.ст.50, 65 УК Украины, учел степень тяжести совершенного уголовного преступления, которое согласно ст.12 УК Украины относится к нетяжким преступлениям; обстоятельство, которое смягчает наказание – искреннее раскаяние в содеянном; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание”, – сказано в решении.

В решении суда отмечается, что студент, зная о совершенном преступлении, обеспечил сокрытие злоумышленников у своего знакомого в комнате общежития. Поскольку студент находился под стражей с 25 марта, суд освободил его в зале суда.

Ранее, в определении Печерского районного суда от 25 марта об избрании меры пресечения, было сказано, что студенту было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастия), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Согласно тексту определения, были собраны доказательства, что студент помогал злоумышленникам во время отстрела оружия; выезжал с ними на полигон в Броварском районе Киевской области в период 19 и 22 ноября 2019 года; привез непосредственному исполнителю сумку “Glovo” для укрытия оружия и велосипед; присутствовал при передаче в аренду гаража, где потом хранились оружие и боеприпасы для совершения преступления.

Кроме того, в тексте определения говорится, что подозреваемый официально на территории Украины не работал, не имел постоянного источника получения прибыли и указанное преступление мог совершить по заказу за денежное вознаграждение.

Напомним, 2 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка, которое произошло 1 декабря на перекрестке ул. Льва Толстого и Тарасовской в Шевченковском районе столицы. Полиция отрабатывает три основные версии покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, – семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность депутата. Сам пострадавший назвал несколько фамилий лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к преступлению. В списке были бывшие судьи Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и Артур Емельянов, а также их юрист Руслан Браславский, которые якобы отобрали бизнес в Соболева.

Как сообщала в феврале 2020 года KV , Вячеслав Соболев заявил о готовящемся на него новом покушении. Кроме того, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уделить ему “5 минут времени”, чтобы поведать информацию, которая может помочь привлечь виновных в убийстве сына депутата.

В июле 2020 года депутат Соболев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой помочь в поиске заказчиков убийства его сына, ибо, по его словам, официальное следствие топчется на одном месте.