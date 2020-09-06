Святошинский суд столицы отпустил одного из фигурантов дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета Соболева

Святошинский суд столицы отпустил одного из фигурантов дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета Соболева

Святошинский районный суд Киева 1 сентября освободил из-под стражи одного из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына депутата Киевоблсовета (КОС) Вячеслава Соболева.

Об этом KV стало известно из решения Святошинского районного суда Киева от 1 сентября.

В решении сказано, что суд приговорил студента Киевского национального университета им. Шевченко и Института Управления государственной охраны Украины к трем месяцам заключения за сокрытие преступления (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса).

“Решая вопрос о назначении наказания, суд, руководствуясь ст.ст.50, 65 УК Украины, учел степень тяжести совершенного уголовного преступления, которое согласно ст.12 УК Украины относится к нетяжким преступлениям; обстоятельство, которое смягчает наказание – искреннее раскаяние в содеянном; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание”, – сказано в решении.

В решении суда отмечается, что студент, зная о совершенном преступлении, обеспечил сокрытие злоумышленников у своего знакомого в комнате общежития. Поскольку студент находился под стражей с 25 марта, суд освободил его в зале суда.

Ранее, в определении Печерского районного суда от 25 марта об избрании меры пресечения, было сказано, что студенту было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастия), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Согласно тексту определения, были собраны доказательства, что студент помогал злоумышленникам во время отстрела оружия; выезжал с ними на полигон в Броварском районе Киевской области в период 19 и 22 ноября 2019 года; привез непосредственному исполнителю сумку “Glovo” для укрытия оружия и велосипед; присутствовал при передаче в аренду гаража, где потом хранились оружие и боеприпасы для совершения преступления.

Кроме того, в тексте определения говорится, что подозреваемый официально на территории Украины не работал, не имел постоянного источника получения прибыли и указанное преступление мог совершить по заказу за денежное вознаграждение.

Напомним, 2 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка, которое произошло 1 декабря на перекрестке ул. Льва Толстого и Тарасовской в Шевченковском районе столицы. Полиция отрабатывает три основные версии покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, – семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность депутата. Сам пострадавший назвал несколько фамилий лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к преступлению. В списке были бывшие судьи Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и Артур Емельянов, а также их юрист Руслан Браславский, которые якобы отобрали бизнес в Соболева.

Как сообщала в феврале 2020 года KV,  Вячеслав Соболев заявил о готовящемся на него новом покушении. Кроме того, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уделить ему “5 минут времени”, чтобы поведать информацию, которая может помочь привлечь виновных в убийстве сына депутата.

В июле 2020 года депутат Соболев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой помочь в поиске заказчиков убийства его сына, ибо, по его словам, официальное следствие топчется на одном месте.

Фото: Информатор


Оксана Олейникова, КиевВласть

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