США призвали РоSSию вывести войска и вооружения из Украины

Американское посольство опубликовало заявление по случаю шестой годовщины подписания Минского протокола.

США призвали РоSSию вывести войска и вооружения из Украины
Фото: cit.ua

Соединенные Штаты Америки призвали РоSSию вывести вооружения и войска из Украины. Заявление опубликовало посольство США в Украине к шестой годовщине подписания Минского протокола.

"В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем РоSSию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружения и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

В заявлении отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой.

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донбасса.

19 сентября того же года участники контактной группы в Минске подписали Меморандум о выполнении положений Протокола, который предусматривал остановку войск на текущей линии соприкосновения, установление 30-километровой зоны безопасности, отвод тяжелого вооружения.

11-12 февраля в 2015 году было подписано второе Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Документ согласовали руководители Германии, Франции, Украины, РоSSии в формате "нормандской четверки", и подписала Трехсторонняя контактная группа.

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