Бердымухамедов провел стрельбы с "минигана"

Президент Туркменистана провел выездное заседание Совета безопасности и провел показательные стрельбы для силовиков.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности и провел стрельбы для руководства силовиков.

Видео стрельб опубликовано в YouTube.

Отмечается, что результатами стрельбы силовиков Бердымухамедов остался недоволен. Поэтому он поручил им "улучшать навыки владения различными видами оружия".

Потом и сам президент пострелял по мишеням из двух различных пистолетов, а также подорвал бочки, расстреляв их из "минигана" (многоствольного пулемета, смонтированного на крыше внедорожника).

Напомним, в июне прошлого года президент Туркменистана показывал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде.

Он также на учениях показывал силовикам, как правильно обращаться с огнестрельным и холодным метательным оружием.