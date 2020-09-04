Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство на территории Республики Албания, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.

Об этом сообщается

на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Шкуров вручил верительные грамоты Президенту Республики Албания Илиру Мете 1 сентября.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины.

Владимир Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее безоговорочную поддержку в противодействии роSSийской агрессии.

В свою очередь Президент Албании раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что Владимир Шкуров был назначен послом Украины в Албании еще в апреле этого года.