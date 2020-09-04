Украина открыла посольство в Албании

Посол Владимир Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании 1 сентября.

Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство на территории Республики Албания, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.

Об этом сообщается

на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Шкуров вручил верительные грамоты Президенту Республики Албания Илиру Мете 1 сентября.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины.

Владимир Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее безоговорочную поддержку в противодействии роSSийской агрессии.

В свою очередь Президент Албании раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что Владимир Шкуров был назначен послом Украины в Албании еще в апреле этого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИСуд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИ
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Блок рекламы


Похожие новости
Украина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSиюУкраина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSию
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
Украина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГУкраина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГ
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
Украина откроет пункты пропуска на админгранице с Крымом 29 августаУкраина откроет пункты пропуска на админгранице с Крымом 29 августа
Украина закроет свои границы до конца сентябряУкраина закроет свои границы до конца сентября
Украина внесла Албанию и Черногорию в «красную зону» по коронавирусуУкраина внесла Албанию и Черногорию в «красную зону» по коронавирусу
Украина пригласила Германию на платформу по деокупации КрымаУкраина пригласила Германию на платформу по деокупации Крыма
Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"
Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - ДжапароваУкраина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - Джапарова
Последние новости
Подгружаем последние новости